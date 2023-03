Irischer Konzern übernimmt Loreley-Tagesklinik in Oberwesel

Die Loreley-Tagesklinik in Oberwesel bekommt einen neuen Betreiber: Die irische Praxisfirma Centric Health übernimmt die ärztliche Versorgung am Gesundheitscampus.

Das jahrelange Hin und Her am ehemaligen Standort der Loreley-Kliniken in Oberwesel könnte bald ein Ende haben. Im Herbst 2020 hatte die Marienhaus GmbH die Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel aufgegeben. Was blieb, ist die Tagesklinik am Standort Oberwesel für konservative Orthopädie, betrieben von der Gesundheitscampus Loreley GmbH. Jetzt übernimmt Centric Health die Tagesklinik und möchte das Angebot an dem Standort nach eigenen Angaben ausweiten.

Ärztliche Versorgung in der Region sichern

Die Übernahme der Tagesklinik durch den irischen Konzern soll die ärztliche Versorgung langfristig sichern und die Arbeitsplätze vor Ort erhalten, teilte die Krankenhaus GmbH Oberwesel mit. Nach Aussagen von Centric Health ist das Engagement der Firma in Oberwesel langfristig angelegt.

Das Unternehmen erwirbt nach eigenen Angaben mit dem Kauf der Tagesklinik auch eine Lizenz, medizinische Versorgung in Deutschland anbieten zu können. Der Betrieb der Tagesklinik sei der Schlüssel für die Wachstumspläne von Centric Health in Deutschland. Die Übernahme bedeute kurzfristig auch eine Finanzspritze für die Tagesklinik.

Centric Health möchte aus Oberwesel expandieren

Der Gesundheitscampus in Oberwesel soll für die Firma nur der Anfang seines Engagements in Deutschland sein. In Irland und den Niederlanden betreibt Centric Health schon viele Hausarztpraxen mit angestellten Ärzten. Dieses Modell wolle man auch in Deutschland etablieren.

Die angestellten Ärzte hätten bei dem Modell kein unternehmerisches Risiko, könnten flexibel arbeiten. Außerdem werde ihnen Bürokratie abgenommen, teilte Centric Health mit. Dadurch hofft das Unternehmen, auch Ärzte für ländliche Regionen zu finden.

Vor gut zwei Jahren demonstrierten mehrmals viele Hundert Menschen gegen die angekündigte Schließung der Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel. SWR

Loreley-Kliniken waren im September 2020 geschlossen worden

Der Einstieg von Centric Health in Oberwesel kommt nach jahrelanger Unsicherheit für den Standort. Die ehemaligen Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel waren im September 2020 geschlossen worden. Im Vorfeld hatte es mehrfach Proteste gegen die Schließung gegeben. Nach dem Aus der Krankenhäuser wurde die orthopädische Tagesklinik in Oberwesel weiter betrieben.