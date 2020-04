Die Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel werden zum 30. September endgültig geschlossen. Für die Mitarbeiter soll ein Sozialplan erstellt werden, die Klinikgebäude könnten möglicherweise umgebaut werden.

Auf die Schließung haben sich die Gesellschafter am Donnerstag mehrheitlich geeinigt, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Gesellschafter. In der Mitteilung heißt es wörtlich: "Während die Stadt St. Goar gegen den Beschluss gestimmt hat, haben sich die zwei anderen kommunalen Gesellschafter, nämlich die Stadt Oberwesel und die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein, bei dieser Entscheidung der Stimme enthalten und sich damit dem Beschlussvorschlag des Mehrheitsgesellschafters, der Marienhaus Kliniken GmbH, nicht in den Weg gestellt."

Sozialplan für Mitarbeiter soll erstellt werden

Demnach kamen die Gesellschafter bei den Beratungen zu dem Ergebnis, dass "dieser Schritt wegen der insolvenzrechtlichen Risiken jetzt zwingend erforderlich ist". Die Entscheidung trage dazu bei, dass der Fortbestand der Gesellschaft und des Seniorenzentrums gesichert sei.

Nach Angaben der Gesellschafter müssen nun 22 Millionen Euro Fördergelder, die schon vorher vom Land genehmigt worden waren, umgewidmet werden. Mit dem Geld soll ein Sozialplan für die Mitarbeiter erstellt werden. Außerdem könnte eventuell ein Umbau für die weitere Nutzung der beiden Gebäude realisiert werden, heißt es in dem Schrieben. Denkbar wäre zum Beispiel ein ganz neues Gesundheitszentrum.

Krankenhäuser wirtschaftlich "nicht tragfähig"

Die Gesellschafter hatten sich Ende letzten Jahres darauf geeinigt, den Klinikbetrieb zunächst im Jahr 2020 weiterzuführen, um Zeit zu gewinnen, nach einem anderen Träger zu suchen. Die Suche sei aber erfolglos geblieben, teilten die Gesellschafter jetzt mit. Der Grund dafür sei "die fehlende dauerhafte wirtschaftliche Tragfähigkeit der Krankenhäuser", die auch in einem zweiten unabhängigen Gutachten bestätigt worden sei. Hieran könne auch der Rettungsschirm, den die Bundesregierung angesichts der Corona-Krise für die Krankenhäuser in Deutschland aufgespannt habe, nichts ändern. Die Marienhaus GmbH versuche alles, den Krankenhausbetrieb noch bis September aufrecht zu erhalten.

Die Menschen am Mittelrhein hatten mehrfach gegen die geplante Schließung der beiden Loreley-Kliniken protestiert. Unter anderem hatte die Bürgerinitiative "Loreley-Kliniken müssen bleiben" immer wieder zu Demonstrationen aufgerufen, an denen teilweise mehrere hundert Menschen teilnahmen.