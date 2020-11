per Mail teilen

Die geplante Schließung der beiden Standorte der Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel war für viele eine Hiobsbotschaft. Eine Chronik zurück bis zur Gründung der beiden Krankenhäuser.

26.03.2020: Die Gesellschafter der beiden Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel beschließen, die beiden Häuser vorerst nicht zu schließen. Die Städte und die Verbandsgemeinde stimmten dagegen.

23.03.2020: Das Land teilt mit, die Loreley-Kliniken nicht mit zusätzlichem Geld zu unterstützen. Daran ändere auch die Corona-Pandemie nichts. Die Kliniken spielten nach der Schließung der Notaufnahme keine Rolle mehr für die Notfall-Versorgung.

20.03.2020: Die Städte St. Goar und Oberwesel und die Verbandsgemeinde Mittelrhein schreiben dem Gesundheitsministerin einen offenen Brief. Sie fordern darin erneut finanzielle Unterstützung über Ende 2020 hinaus. Die Loreley- Kliniken bieten an, in der Corona-Krise Patienten zu versorgen.

10.02.2020: Das Deutsche Rote Kreuz zieht sein Angebot überraschend zurück: Die Trägergesellschaft des DRK gibt bekannt, dass man sich gegen eine Übernahme entschieden habe.

Das Deutsche Rote Kreuz dementiert die Meldung, die Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel zu übernehmen. Nach Angaben eines Sprechers gebe es bislang nur rein informelle Gespräche. SWR

10.01.2020: Ein neuer Betreiber scheint gefunden: Das Deutsche Rote Kreuz will den Betrieb der beiden Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel übernehmen.

18.12.2019: Die Verbandsgemeinde lässt eigenes Gutachten über die angeschlagenen Kliniken erstellen. Das Ergebnis ist das Gleiche: Die Häuser seien nicht wirtschaftlich. Die Marienhaus GmbH will den Betrieb weiterhin einstellen.

27.11.2019: In den Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel bleibt der ärztliche Bereitschaftsdienst weiter erhalten. Ursprünglich war geplant, die Zentrale nach Emmelshausen zu verlegen.

13.11.2019: Die Marienhaus GmbH gibt bekannt, die beiden Loreley-Kliniken nun doch bis Ende 2020 weiterbetreiben zu wollen. Das ist das Ergebnis eines Krisentreffens.

10.11.2019: Erneut gehen mehrere Hundert Menschen gegen die geplante Schließung in der Oberwesel auf die Straße.

Im Anschluss an die Demonstration vor dem Krankenhaus in Oberwesel gibt es eine Bürgerversammlung. SWR

08.11.2019: Nach einer SWR-4-Klartext-Veranstaltung zur Schließung der Loreley-Kliniken sind konkrete Angebote von möglichen neuen Betreibern eingegangen. In St. Goar gibt es bereits erste Gespräche.

05.11.2019: Die Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel kündigt an, einen neuen Betreiber für die Loreley-Kliniken zu suchen.

30.10.2019: In Oberwesel demonstrieren rund 500 Menschen gegen die geplante Schließung der beiden Loreley-Kliniken.

Die Bürgerinitiative „Loreley-Kliniken müssen bleiben“ hat zu einer Demonstration aufgerufen. SWR

25.10.2019: Es wird bekannt, beiden Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel müssen geschlossen werden. Demnach soll die Klinik in St. Goar Ende 2019 schließen, Oberwesel etwas später im März 2020.

19.11.2018: Die Marienhaus GmbH als Betreiber der Loreley-Kliniken kündigt an, die beiden Krankenhäuser zusammenlegen zu wollen, um Geld zu sparen. Das Gesundheitsministerium gibt grünes Licht für den Plan.

1985: Die Städte St. Goar und Oberwesel gründen die Krankenhaus GmbH St. Goar-Oberwesel. Als Gesellschafter kommt im gleichen Jahr die Marienhaus GmbH dazu. Ab 1996 heißen die Häuser "Loreley-Kliniken".

13. Jahrhundert: Die Gründung des Krankenhauses Oberwesel reicht zurück bis in die Mitte des 13. Jahrhunderts. Das Krankenhaus am Standort St. Goar existiert seit 1894.