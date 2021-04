Die ehemalige Jugendherberge auf dem Loreleyplateau soll in den kommenden Jahren saniert werden. Das hat der Rat der Verbandsgemeinde Loreley beschlossen. Soll das sogenannte Turner- und Jugendheim neu gebaut oder saniert werden? Diese beiden Optionen wurden in einem Gutachten erörtert und jetzt dem Rat vorgestellt. Mehr Argumente sprachen aus Sicht der Ratsmitglieder am Ende für den Erhalt des 1928 erbauten Gebäudes. Die ehemalige Jugendherbe habe neben einem historischen für viele auch einen emotionalen Wert, sagte Verbandsbürgermeister Weiland. Nach seinen Angaben soll die Sanierung maximal 3,9 Millionen Euro kosten. Das seien laut des Gutachtens etwa 1,2 Millionen Euro weniger als ein Neubau, der würde außerdem deutlich länger dauern, so Weiland. Die Sanierungsarbeiten sollen in zwei Jahren abgeschlossen sein.