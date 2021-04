Ab heute sind Wissenschaftler mit speziellen Drohnen über dem Loreley Felsen am Mittelrhein im Einsatz. Dort sollen Testflüge und Erprobungen zur Erosion der Felsen durchgeführt werden. Nach Angaben des durchführenden Unternehmens soll das Team in den nächsten Jahren bei einem Projekt in Georgien eingesetzt werden. Dafür möchten die Wissenschaftler vorher am Loreley Felsen mit den Drohnen üben. Der Steilhang am Loreley Felsen bietet ihrer Meinung nach dafür eine ideale Fläche. Zudem könnten diese Arbeiten auch neue Erkenntnisse über den Zustand des Loreley Felsens bringen.