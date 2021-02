Der Pächter der Loreleybühne muss nach verlorenem Rechtsstreit wohl gehen. Und auch Corona macht Veranstaltungen auf der Loreley in diesem Jahr fraglich. Ein Konzert von Xavier Naidoo könnte außerdem für neue Diskussionen sorgen.

"Wir werden die Freilichtbühne niemals kampflos aufgeben. Zu viel Zeit, Energie und finanzielle Mittel haben wir in die Neubelebung der Freilichtbühne gesteckt, die uns seit mehr als zehn Jahren ein Herzensanliegen ist", hatte der Pächter der Loreley-Bühne, Ulrich Lautenschläger, in einem offenen Brief im vergangenen Jahr geschrieben. Ob er nun weiterkämpft oder doch aufgibt, ist unklar.

Pächter verliert vor dem Landgericht Koblenz

Das Landgericht Koblenz hatte Lautenschläger am vergangenen Freitag zur Zahlung der ausstehenden Pacht in Höhe von 180.000 Euro verurteilt. Außerdem muss er das Gelände räumen. Nach eigener Aussage hatte er viel Geld in eine dringend benötigte Sanierung der Bühne gesteckt, die die Stadt nicht durchführen wollte. Deshalb habe er die Pacht nicht mehr gezahlt. Derzeit prüft Lautenschläger, ob er gegen das Urteil Berufung einlegt. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin hat er dafür einen Monat lang Zeit.

Ansonsten muss die Stadt schnell einen neuen Pächter finden. Interessenten gebe es bereits, sagt der Bürgermeister von St. Goarshausen, Nico Busch (SPD). Zunächst wolle der Stadtrat am kommenden Montag aber generell über die Zukunft der Loreleybühne beraten.

Naidoo-Konzert könnte für weiteren Zündstoff sorgen

Mehrere Konzert-Termine für das laufende Jahr stehen bereits fest. Den Auftakt am 6. Juni macht Xavier Naidoo. Naidoo steht seit Monaten stark in der Kritik. Sein Auftritt könnte für weiteren Zündstoff rund um die Loreley-Bühne sorgen.

Denn Naidoo tauchte zuletzt immer wieder im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien auf - auch zum Thema Corona. Wegen politischer Textzeilen in einem Video wurden außerdem Rassismus-Vorwürfe gegen den Popsänger erhoben.

Bundesweit Widerstand gegen Naidoo-Konzerte

Die Konzerte Naidoos hatten deshalb in den vergangenen Monaten für viel Widerstand gesorgt. In seiner Heimatstadt Mannheim wurden im vergangenen Herbst 33.000 Unterschriften gesammelt, um gegen ein geplantes Konzert zu protestieren. In Ulm versucht der Gemeinderat ein Konzert des Sängers zu verhindern. In Hof in Bayern machte die Oberbürgermeisterin deutlich, dass Naidoo nicht erwünscht ist. Das sind nur einige von vielen Beispielen.

Viele offene Fragen vor dem Konzert-Sommer auf der Loreleybühne

Um das Konzert auf der Loreleybühne gab es hingegen noch keine öffentliche Diskussion. Bürgermeister Busch hatte wegen des Rechtsstreits um die Bühne zuletzt auch erstmal andere Sorgen.

Auf die Frage nach dem Naidoo-Konzert verwies er auf die ungewisse Zukunft der Loreleybühne. Zunächst müsse geklärt werden, wer die Bühne in Zukunft betreiben soll. Wegen Corona sei zudem unklar, ob das Naidoo-Konzert im Juni stattfinden könne. Hinzu kommt noch eine Baumaßnahme des Landesbetriebs Mobilität. Eine der Hauptzufahrtsstraßen zur Bühne soll im Frühjahr saniert werden. Auch das könne Auswirkungen auf das Konzert haben.