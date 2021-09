Petra Reepen: "Für mich ist Long Covid schlimmer als Corona"

Mehr als 155.000 Menschen in Rheinland-Pfalz haben eine Covid-19-Erkrankung hinter sich. Sie gelten als genesen. Gesund sind sie deshalb noch lange nicht - so wie Petra Reepen aus dem Westerwald.

Viele klagen auch noch Monate nach der Infektion über verschiedene Symptome: Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Geschmacksveränderungen - das sind nur einige der Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben. Die Wissenschaft hat mittlerweile einen Namen dafür: Long Covid.

Phänomen von anderen Infekten bekannt

Das Phänomen an sich ist nichts Neues, wie die Chefärztin der Pneumologie am Koblenzer Marienhof-Klinikum, Dr. Jutta Kappes, im SWR-Gespräch berichtet: Auch bei anderen viralen Infekten kann es demnach zu Spätfolgen kommen, aus akut wird chronisch.

Das Besondere an Long Covid ist laut Kappes die pure Masse an Menschen, die an Covid-19 erkranken. Studien zufolge leiden 13 bis 46 Prozent der Menschen, die eine Corona-Infektion überstanden haben, an Long-Covid. Die Symptome sind diffus, eine einheitliche Therapie gebe es nicht, nur erste Leitlinien.

Westerwälderin steckte sich bei der Arbeit an

Auch die Westerwälderin Petra Reepen hat mit Long Covid zu kämpfen. Sieben Monate ist es mittlerweile her, dass sich die Ergotherapeutin bei ihrer Arbeit im Krankenhaus angesteckt hat - trotz FFP2-Maske, wie sie betont. Die Infektion kam für die 45-Jährige überraschend: "Ich hatte Respekt vor Corona, aber ich habe mich nicht als gefährdet gesehen. Ich habe keine Vorerkrankungen, ich mache Sport, ich hatte ein ganz anderes Bild von den Menschen, die sich eher infizieren.“

Petra Reepen hat verschiedene Long-Covid-Symptome

Was folgte war ein mittelschwerer Verlauf - mit Atemnot, spastischer Bronchitis, neurologischen Schlafstörungen, Kopfschmerzen und Geschmacks- sowie Geruchsverlust. Irgendwann, als sie dachte, das Gröbste sei überstanden, tauchten plötzliche Long Covid Symptome auf. Rückblickend sagt sie: "Long-Covid ist schlimmer als die eigentliche Infektion."

"Das sind Einschnitte in allen Lebensbereichen."

Petra Reepen ist seit ihrer Corona-Erkrankung nicht mehr die selbe. Selbst ein kleiner Spaziergang bringt sie mitunter schon an ihre körperlichen Grenzen. Aber auch Sehstörungen gehören mittlerweile zu ihrem Alltag: "Wirklich schlimm sind die neurologischen Sachen. Dass ich was lesen will und merke, dass meine Augen sich nicht scharf stellen. Das sind Einschnitte in allen Lebensbereichen.“

Gedächtnisverlust als Long-Covid-Symptom

Die allein erziehende Mutter ist froh, dass ihre drei Söhne "aus dem Gröbsten" raus sind, wie sie sagt. Denn manchmal fallen ihr Sachen aus den Händen, und selbst auf ihr gutes Gedächtnis von früher kann sie sich nicht mehr verlassen. Damit ist sie nicht allein, wie Jutta Kappes erzählt: „Ich habe einen jungen Patienten gesehen – um die 30 – der hat gesagt: 'Ich find' den Weg nicht mehr nach Hause. Und ich wohn' schon immer in diesem Dorf'."

An seinem Beispiel verdeutlicht Kappes das Tückische an Long Covid: Es kann jeden treffen - egal welches Alter, egal wie schlimm der Verlauf war: "Der hat die Erkrankungen zu Hause mit ein bisschen Geschmacksverlust überstanden und jetzt festgestellt, dass er nicht mehr der gleiche ist.“

Bis zu zwölf Monate Corona-Spätfolgen

Long-Covid-Patienten wie Petra Reepen irren meist von Arzt zu Arzt - versuchen, zusammen mit ihnen Lösungen für die verschiedensten Symptome zu finden. Doch sie brauchen einen langen Atem. Bis zu zwölf Monate dauert es laut Kappen, bis sie Long Covid überstanden haben. Einige wenige haben sogar noch länger damit zu kämpfen.

Petra Reepen ist jetzt seit Monaten krankgeschrieben - sie würde gerne arbeiten, sagt sie, aber sie schafft es einfach nicht. Sie hofft darauf, irgendwann zu ihrem alten Leben zurückkehren zu können, doch sie ahnt: "Ich werde mich privat wie beruflich neu erfinden müssen. Die, die ich vorher war, bin ich eh nicht mehr, mit dem, was ich erlebt habe."