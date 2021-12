"Post-Covid"-Patienten in Bad Ems sind körperlich und psychisch belastet

Mit den steigenden Corona-Infektionen wird auch die Zahl der Menschen, die von Post-Covid betroffen sind, immer größer. Eine von ihnen ist die 24-jährige Corinna Schuh, die noch fast neun Monate nach der Erkrankung an den Folgen leidet.

Corinna Schuh fehlt die Kraft. Sie ist körperlich nicht mehr so fit wie früher, erzählt sie. Es fällt ihr schwer, sich zu konzentrieren, sich wichtige Dinge zu merken. Auch wenn sich ihre Lunge nach der Corona-Infektion wieder erholt hat, leidet sie heute noch immer unter den Auswirkungen ihrer Infektion.

Vor der ersten Corona-Impfung infiziert

Schuh leidet an "Post-Covid". Im Gegensatz zu Long-Covid bedeutet das, dass sie noch über zwölf Wochen nach ihrer Corona-Infektion mit Symptomen zu kämpfen hat. Aktuell ist sie in Reha in der Hufeland-Klinik in Bad Ems, die auf Lungen spezialisiert ist.

Die 24-jährige Corinna Schuh hat sich im Frühjahr mit Corona infiziert. Damals war sie noch nicht geimpft. Fast neun Monate später leidet sie immer noch an den Folgen der Covid-Erkrankung. SWR 1

Ich frage mich oft: Warum schaffe ich das nicht mehr?

Schwerer Covid-Verlauf ohne Impfung

Als sich die 24-Jährige im März infizierte, war sie noch nicht geimpft. Im Frühjahr konnte sie sich noch nicht impfen lassen: Der Impfstoff war knapp, alte und vorerkrankte Menschen kamen zuerst dran. Sie selbst bezeichnete sich zu dem Zeitpunkt als "kerngesund". Trotzdem bekam die junge Frau unter anderem hohes Fieber und Luftnot, kam schließlich ins Krankenhaus.

Grundsätzlich können auch Erkrankte mit einem milden Verlauf später unter Long- oder Post-Covid leiden. Wolfgang Neumeister, der Ärztliche Direktor der Hufeland-Klinik, sieht aber einen Zusammenhang zwischen der Schwere der Covid-19-Erkrankung und der Wahrscheinlichkeit für Long- oder Post-Covid. Vor allem Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, seien dafür anfälliger.

Wir sehen, wie wichtig die Impfung ist, wie gut sie schützt.

Thomas Korn, Pflegedirektor der Lungenfachklinik in Bad Ems, erlebt die Folgen von Covid-19 täglich auf seiner Station. "Man merkt, wie sich die Krankheitsverläufe bei Geimpften und nicht Geimpften unterscheiden." Etwa 90 Prozent der Patienten in der Bad Emser Klinik seien ungeimpft. "Wir sehen, wie wichtig die Impfung ist, wie gut sie schützt."

Covid-19-Impfstoffe schützen vor Infektionen und vor schwerer Erkrankung - und damit zumindest indirekt auch gegen Post-Covid. Ob die Impfung aber auch abgesehen vom Infektions- und Krankheitsschutz gegen die Spätfolgen von Covid-19 helfen kann, ist noch nicht erforscht.

Seelische Belastung nach Corona-Infektion ist groß

Corinna Schuh konnte sich erst nach ihrer Erkrankung impfen lassen. Ihrem Beruf als Friseurin kann die 24-Jährige nun nicht mehr nachgehen, sagt sie. Die Langzeitfolgen belasten sie auch psychisch. "Ich frage mich oft: Warum schaffe ich das nicht mehr? Was ist denn los mit mir? Das nimmt einen sehr mit." Corinna kämpft sich mit verschiedenen Therapien zurück ins Leben - so gut es geht. Und damit ist sie nicht allein.

Laut der Weltgesundheitsorganisation könnten 10 bis 20 Prozent der Covid-19-Erkrankten von wochen- oder monatelang anhaltenden Beschwerden betroffen sein. In Deutschland haben sich inzwischen fast sechs Millionen Menschen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert. Abzüglich verstorbener und symptomloser Personen könnten hier also bald bis zu eine Million Menschen von Long-Covid oder Post-Covid betroffen sein.