Bei den Olympischen Winterspielen in Peking liegt die Skeleton-Fahrerin Jacqueline Lölling zur Halbzeit auf Platz fünf (+0,38 Sekunden). Die zwei entscheidenden Läufe finden am Samstag statt, ab 20.20 Uhr Ortszeit, beziehungsweise um 13.20 MEZ. Lölling kommt aus Brachbach im Kreis Altenkirchen und ist die einzige Olympia-Teilnehmerin aus Rheinland-Pfalz. 2018 hatte sie bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea Silber gewonnen.