Neues Logistikzentrum für Handwerker im Flutgebiet

In Grafschaft-Gelsdorf im Kreis Ahrweiler wird ein neues Logistikzentrum für die Hilfe im Ahrtal in Betrieb gehen. Nach Angaben der Handwerkskammer Koblenz (HWK) soll das Zentrum in einem Zelt künftig den Handwerkern im Flutgebiet an der Ahr als Anlaufstelle dienen. Noch ist das rund 2.000 Quadratmeter große Zelt fast leer. Nach Weihnachten sollen hier aber in großen Regalen Baumaschinen oder Baumaterialien gelagert werden, so die HWK, die das Projekt organisiert. Außerdem sollen Hilfsangebote von Handwerkern aus ganz Deutschland über eine extra eingerichtete Internetseite koordiniert werden. Der Koblenzer Versicherungskonzern Debeka unterstützt das neue Logistikzentrum mit 250.000 Euro. Derzeit werden an der Ahr vor allem Handwerker dringend gebraucht, um die von der Flut zerstörten Gebäude wieder aufzubauen.