Drei Löwenwelpen im Zoo Neuwied geboren

Im Neuwieder Zoo gibt es erstmals seit vier Jahren wieder Nachwuchs bei den Löwen. Bereits im September seien drei gesunde Welpen zur Welt gekommen, teilte der Zoo mit.

Nach Angaben des Zoos sind beiden Kater Malik und Thabo und ihre Schwester Alore seien gesund. Ihre ersten Lebenswochen haben die Welpen demnach nur bei ihrer Mutter Zari im Löwenhaus verbracht. Dort seien sie medizinisch überwacht und beispielsweise geimpft worden.

Löwenfamilie wurde erfolgreich zusammengeführt

In der vergangenen Woche sei dann die Zusammenführung mit dem Vater auch reibungslos gewesen, so der Zoo. Das sei auch im Zoo immer ein spannender Schritt, den Vater zum ersten Mal dazu zu lassen, sagt Jasmin Kuckenberg, die stellvertretende Zoo-Direktorin. "Da Schröder aber bereits ein erfahrener Vater ist und Zari im wahrsten Sinne des Wortes eine echte Löwenmutter, die ihre Jungtiere im Ernstfall vehement verteidigen würde, haben wir uns keine großen Sorgen gemacht", so Kuckenberg.

Zoo Neuwied züchtet seit Jahren Berberlöwen

Bei den Tieren handele es sich um Berberlöwen, eine Unterart des afrikanischen Löwen. In ihrem ursprünglichen Lebensraum seien die Tiere bereits ausgestorben, so der Zoo Neuwied. Weltweit gebe es in Zoos noch schätzungsweise etwa 100 bis 150 Tiere. Ein beträchtlicher Teil dieser Tiere habe seine Wurzeln im Zoo Neuwied, wo seit Haltungsbeginn 20 Tiere geboren und großgezogen wurden.

Zuletzt hatte es 2016 und 2017 zwei Würfe gegeben, sodass das Paar aus Löwin Zari und Kater Schröder zwischenzeitlich sieben Jungtiere zu versorgen hatten. Danach hatte sich der Zoo eigenen Angaben zufolge entschieden, eine Zuchtpause einzulegen. Diese sei mit der Geburt der drei Welpen beendet worden.

Besucher können Löwenwelpen in Außengehegen sehen

Mittlerweile könnten auch Besucherinnen und Besucher die Löwenfamilie sehen - meist beim Spielen, Fressen oder Ruhen in der Außenanlage. "Unsere Löwen können sich natürlich jederzeit in ihre Innenbereiche zurückziehen", sagt Kuckenberg. Da die wilden Vorfahren der Berberlöwen im Atlasgebirge aber auch niedrigen Temperaturen trotzen mussten, seien die Tiere gut an Kälte angepasst und auch im Winter häufig draußen zu sehen.