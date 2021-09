Impfungen im Einkaufszentrum stark gefragt

Die Impfungen gegen das Coronavirus im Löhr-Center in Koblenz werden immer stärker nachgefragt. Nach Angaben des Center Managers sind seit Anfang August rund 5.500 Dosen verimpft worden. In dem Einkaufszentrum können sich Menschen ohne Termin mit den Impfstoffen von Moderna, Johnson&Johnson oder Biontech impfen lassen. Die Impfungen im Löhr-Center sollen den Angaben zufolge auch dann weiter angeboten werden, wenn das Impfzentrum am Oberwerth Ende September schließt. Das Löhr-Center ist laut Center Manager das einzige Einkaufszentrum in Rheinland-Pfalz, das Corona-Impfungen anbietet.