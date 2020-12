per Mail teilen

Der Corona-Lockdown trifft viele Gastronomen hart. In kleinen Orten ist die Dorfkneipe oft ein wichtiger Treffpunkt - auch in Löf, doch dort hat die "Dorfschänke" jetzt dicht gemacht.

Anfang November hat Mechthild Wirtz eine schwere Entscheidung getroffen: Nach 31 Jahren gibt die Wirtin der "Dorfschänke" in Löf im Kreis Mayen-Koblenz auf. Wegen Corona. "Ich hatte einfach Angst, dass die Gäste sich untereinander anstecken, oder wir uns anstecken. Und dass dann diese Riesen-Maschinerie losgeht mit Corona-Nachverfolgung und weiß der Teufel was noch alles."

Wirtin hatte Angst, Auflagen nicht einhalten zu können

Das Problem: Der Gastraum der "Dorfschänke" in dem kleinen Ort an der Untermosel ist zu klein. Vor der Theke gibt es nur einen ganz schmalen Durchgang. Hier mussten die Gäste vorbei, wenn sie an ihren Tisch oder auf die Toilette wollten. 1,50 Meter Abstand zu halten war kaum möglich. "Das war eine ganz heikle Situation, weil wir auch gedacht haben, da kommt jemand vom Amt, der dann sagt, das geht nicht."

In einem Wochenblatt kündigte die Wirtin an, dass sie die Gaststätte schließt. SWR

Sie habe einfach versucht, alles so gut zu machen wie möglich, erzählt die Wirtin der "Dorfschänke". Sie, ihre Mitarbeiterinnen und ihre Gäste hätten Atemschutzmasken getragen und versucht, die Abstände einzuhalten. Das sei aber nicht möglich gewesen.

Genug Abstand halten war zu schwierig

Schon im Sommer war die Sorge vor dem Corona-Virus bei Mechthild Wirtz so groß, dass sie die "Dorfschänke" nach dem ersten Lockdown im Frühjahr nicht wieder aufmachte: Von März bis Anfang August war die Kneipe geschlossen. "Und dann haben wir gesagt: Wir müssen einfach wieder aufmachen. Es geht nicht anders." Schließlich liefen die Kosten weiter, mussten die Rechnungen bezahlt werden. Immerhin konnte Die Wirtin aus Löf damals noch die Terrasse nutzen. Dort konnten ihre Gäste problemlos genug Abstand halten. Aber jetzt, im Winter, ist die Terrasse auch keine Alternative mehr.

Mechthild Wirtz und ihr Partner Klaus haben über 30 Jahre lang die "Dorfschänke" in Löf an der Mosel geführt. SWR

Wird das Abschiedsfest nachgeholt?

Als deshalb im November der neue Lockdown kam, hatte Mechtild Wirt genug. Nach 31 Jahren hat sie ihre Gaststätte endgültig zu gemacht. Entsprechend traurig waren ihre Stammgäste, erzählt sie. Die Gäste seien teilweise mit Tränen in den Augen am letzten Abend raus gegangen. "Sie haben mich gefragt: Wo sollen wir denn jetzt noch hingehen? Unsere Sorgen, unsere Nöte konnten wir hier lassen und drüber sprechen."

Im Schankraum war es einfach zu schwierig für Mitarbeiter und Gäste, genug Abstand zu halten. SWR

Wegen der Corona-Pandemie gab es nicht mal ein Abschiedsfest. Vielleicht wird Mechthild Wirtz wenigstens das noch nachholen, wenn sich die Situation rund um Corona irgendwann wieder entspannt.