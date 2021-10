Auch in Rheinland-Pfalz fehlen Lkw-Fahrer

Schlangen vor Tankstellen und leere Supermarktregale: Großbritannien erlebt derzeit die Folgen des Fachkräftemangels. Viele Lkw-Fahrer fehlen. Doch auch in Rheinland-Pfalz könnte der Mangel an Lkw-Fahrer zu einem großen Problem führen.

So schlimm wie in Großbritannien ist der Fahrermangel in Deutschland noch nicht. Aber seit einigen Jahren merkt Wolfgang Normann das Problem auch hier. Normann führt die Spedition "Rheintal-Transporte" in Neuwied. Etwa 50 Lastwagen betreibt er und ständig ist er auf der Suche nach neuem Personal. "Wenn man eine Stellenanzeige für Fahrer aufgibt, bewirbt sich niemand", sagt Norman, der die Spedition in dritter Generation übernommen hat.

"Wir haben seit vielen Jahren einen massiven Fahrermangel."

Das Thema ist auch für den Verband des Verkehrsgewerbes Rheinland nicht neu. Der Verband mit Sitz in Koblenz vertritt nach eigenen Angaben rund 900 Transportunternehmen, Speditionen und Busbetriebe. Dass es zu wenige Fahrer gibt, sei kein rein britisches Problem, sagt Guido Borning, Geschäftsführer des Verbandes. "Wir haben seit vielen Jahren einen massiven Fahrermangel", so Borning, "Das nimmt von Jahr zu Jahr zu".

Tausende Lkw-Fahrer fehlen in Deutschland

Denn alleine in Rheinland-Pfalz fehlten jedes Jahr etwa 1.500 Fahrerinnen und Fahrer. Deutschlandweit sogar knapp 40 000. Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung spricht für ganz Deutschland gar von rund 60 000 bis 80 000 fehlenden Lkw-Fahrern. Der Mangel liege vor allem daran, dass ein Großteil der Fahrerinnen und Fahrer in den Ruhestand geht. Wie in vielen anderen Branchen fehle auch hier der Nachwuchs: "Es kommen keine jungen Leute mehr nach. Der Job ist inzwischen sehr unattraktiv", so Borning.

Häufig schlechte Bedingungen auf Autobahnen

Das liege vor allem auch an den schlechten Arbeitszeiten der Fahrer. Sie sind teils tagelang auf den Straßen unterwegs, oft auch am Wochenende. "Sie haben sehr lange Arbeitszeiten und sind bei Regen, Wind, Kälte auf den Parkplätzen", so Tanja Lauer. Sie ist bei Verdi zuständig für Lastwagenfahrer und -fahrerinnen in Rheinland-Pfalz. "Wir reden hier teilweise von einer 60-Stunden-Woche", kritisiert sie. Das mache den Berufsstand für viele junge Menschen unattraktiv.

Die Last für Lastwagenfahrer

Auch an den Raststätten fehlten soziale Einrichtungen für die Trucker. Es brauche mehr Aufenthaltsräume, Duschen und Möglichkeiten, um auch fernab der Familie zur Ruhe kommen zu können, fordert sie. Außerdem könnten sich die Fahrer oft schlecht vernetzen: Wer tagelang auf den Autobahnen unterwegs ist, täglich an einem anderen Ort übernachten muss, kann schlecht neue Kontakte aufbauen. Arbeitnehmerverbände könnten die Fahrer so oft nur schlecht erreichen. Trotz des Fahrermangels würden die Fahrer deshalb auch häufig schlecht bezahlt.

Bundeswehr als Ausbilder fehlt für Lkw-Fahrer

Eine andere Ursache für die Nachwuchsprobleme sieht der Neuwieder Spediteur Wolfgang Normann in der Abschaffung des Wehrdienstes. "Haupt-Ausbilder war früher die Bundeswehr. Jetzt gibt es weniger Menschen, die einen teuren Lkw-Führerschein bezahlen wollen." Das habe Folgen für sein Unternehmen. Gerade zu den Stoßzeiten, zum Beispiel vor Weihnachten, müsse er Aufträge ablehnen. Doch Normann kann nicht einfach mehr Lkw kaufen. "Wenn wir keine Fahrer haben, brauchen wir nicht noch mehr Lkw". Außerdem seien auch diese derzeit Mangelware.

Situation in Deutschland bei Verbrauchern noch unbemerkt

Hierzulande ist die Situation aber noch nicht so dramatisch, wie in Großbritannien. Dort gibt es seit Wochen Engpässe, in den Regalen der Supermärkte klaffen Lücken. Denn seit dem Brexit ist die Freizügigkeit für EU-Arbeitskräfte in Großbritannien vorbei und es sind für Fahrer, etwa aus osteuropäischen Ländern aufwändige und teure Visa-Verfahren notwendig.

Gleichzeitig werden auch in vielen anderen europäischen Ländern Fahrer benötigt, sodass die Anziehungskraft Großbritanniens schwindet. Doch wenn es so weiter geht, könnte sich auch hier die Situation noch weiter verschärfen, da ist sich Guido Borning vom Verband des Verkehrsgewerbes sicher: "Das wird zu einem richtigen Problem."