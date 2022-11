Tödlicher Unfall auf der A48: Lkw erfasst Mann

per Mail teilen

Auf der A48 bei Polch ist ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben wurde der Mann nach einer Panne von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt.

Der 72-jährige Fahrer eines Kastenwagens hatte laut Polizei am Donnerstagabend eine Autopanne und deshalb auf dem Standstreifen angehalten. Er habe sich außerhalb seines Fahrzeuges im Bereich der Fahrbahn aufgehalten, als der Lkw ihn erfasste. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die A48 musste in dem betroffenen Autobahnabschnitt für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Gutachten sollen tödlichen Unfall auf A48 klären

Ein Sprecher der Autobahnpolizei in Mendig sagte dem SWR, es sei noch unklar, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte. Der Unfallhergang sei sehr rätselhaft. So sei nicht klar, weshalb sich der Mann auf der Fahrbahn aufgehalten habe und nicht hinter der Leitplanke. Deshalb habe die Polizei nun mehrere Gutachten zur Klärung des Unfallhergangs in Auftrag gegeben. Es werde voraussichtlich mehrere Wochen dauern, bis Ergebnisse vorlägen.

Polizei in Mendig bittet um Hinweise

Wer Hinweise zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Autobahnpolizeistation Mendig unter der Telefonnummer 02652/97950 zu melden.