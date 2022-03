Ersthelfer von Lkw auf A61 bei Laudert erfasst

per Mail teilen

In der Nacht auf Dienstag hat sich auf der A61 bei Laudert im Rhein-Hunsrück-Kreis ein Unfall ereignet, bei dem ein Ersthelfer schwer verletzt wurde. Er wollte nach Angaben der Polizei einer Frau helfen.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet auf der A61 eine Frau mit ihrem Auto in die Mittelschutzplanke und drehte sich, teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug sei auf dem Standstreifen in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen gekommen. Ein 33-jähriger Mann hielt nach Angaben der Polizei an, um der Frau zu helfen.

Folgeunfall am Stauende mit schwer Verletztem

Dabei sei er von einem Lkw erfasst worden, dessen Fahrer die Situation offenbar zu spät erkannt hatte. Der Ersthelfer soll mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden sein.

Am Stauende kam es am Dienstagmorgen zu einem weiteren Unfall, bei dem ein Lkw-Fahrer verletzt wurde. Pressestelle Polizeiautobahnstation Emmelshausen

Am Dienstagmorgen kam es nach Polizeiangaben in unmittelbarer Nähe der ersten Unfallstelle erneut zu einem schweren Unfall. Ein Lastwagenfahrer sei am Stauende auf einen weiteren Lkw aufgefahren. Der Stau habe sich gebildet, weil die erste Unfallstelle noch untersucht worden sei.

A61 bei Laudert war mehrere Stunden gesperrt

Nach Angaben der Polizei musste ein Lkw-Fahrer schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autobahn in Richtung Ludwigshafen war für mehrere Stunden voll gesperrt.