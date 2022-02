Auf der A61 zwischen Boppard und Emmelshausen (Rhein-Hunsrück-Kreis) hat nach Angaben der Polizei Koblenz am Dienstagvormittag ein Lastwagen gebrannt. Zwischenzeitlich sei die Autobahn wegen starker Rauchentwicklung in beide Fahrtrichtungen gesperrt gewesen. Mittlerweile ist die Autobahn in Richtung Koblenz den Angaben zufolge wieder frei, in Richtung Ludwigshafen könne jedoch nur der linke Fahrstreifen befahren werden. Die Bergungsmaßnahmen werden sich der Polizei zufolge noch bis in den Nachmittag hinziehen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, sei bislang noch unklar. Der Fahrer des Lastwagens ist nach Angaben der Behörde nicht verletzt.