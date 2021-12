Lkw beschädigt zwei Brücken

Auf der A61 im Hunsrück hat ein mit einem Bagger beladener Tieflader kurz hintereinander zwei Brücken beschädigt und für einen kilometerlangen Stau gesorgt. Ein Autofahrer hatte am Abend die Polizei informiert, dass ein Lastwagen in einer Baustelle kurz vor der Raststätte Hunsrück-West an einer Brücke hängen geblieben sei. Auf der Anfahrt dorthin stellte eine Polizeistreife fest, dass das Gespann bereits 400 Meter zuvor an einer Brücke hängen geblieben war. Es stellte sich heraus, dass der Arm des Baggers nicht weit genug abgesenkt war und er deshalb die Brückenelemente rammte. Beide Autobahnbrücken sind laut Polizei nicht einsturzgefährdet. Wegen des Unfalls staute sich der Verkehr auf der A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen etwa 13 Kilometer.