per Mail teilen

Am kommenden Sonntag wird in Koblenz eine 500-Kilo-Bombe entschärft. 5.000 Bürger müssen ihre Wohnungen verlassen. Hier können Sie die Evakuierung und die Bombenentschärfung live mitverfolgen.

Freitag (16. Oktober)

+++ Schiffscontainer rund um die Bombe aufgestellt +++

Eine Spezialfirma hat diese Woche zwölf große Schiffscontainer rund um die Bombe aufgestellt. Der ganze Aufbau ist etwa acht Meter hoch. Die Container wurden miteinander vertäut. Acht davon wurden mit Wasser gefüllt. Das sind insgesamt fast 200.000 Liter Wasser. Falls die Bombe bei der Entschärfung explodieren sollte, würde die Druckwelle von diesen Containern abgeschwächt. Der Vorteil dieser Methode ist, dass man die Sicherheitszone deutlich verkleinern kann. Deswegen müssen nur 5.000 statt der ursprünglich geplanten 15.000 Menschen ihre Häuser verlassen.

Nach Angabend der Feuerwehr hat sich dieses Verfahren in anderen Städten schon bewährt. Es funktioniert allerdings nur, da der Untergrund rund um die Fundstelle im Stadtteil Goldgrube ebenerdig ist und genügen Platz für die Container besteht. In einem Hang oder in der dicht bebauten Innenstadt könnte man keine Container aufstellen.

Die Schiffscontainer sollen eine mögliche Druckwelle abmildern. SWR

+++ Brüderhaus und Seniorenresidenz St. Barbara werden evakuiert +++

Von der Evakuierung sind unter anderem das Brüderhaus und die Seniorenresidenz St. Barbara betroffen. Das Krankenhaus wird soweit möglich vorher alle Patienten entlassen. Ein Sprecher der Stadt Koblenz sagte dem SWR, dass die Patienten, die noch in Behandlung sind, in den nahegelegenen Marienhof verlegt werden. Die Bewohner der Seniorenresidenz werden während der Entschärfung der Bombe in einer anderen Einrichtung untergebracht – allerdings getrennt von den anderen Bewohnern, um mögliche Infektionen mit Corona zu verhindern.