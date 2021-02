per Mail teilen

Die Freilichtausstellung Little Britain in Kretzhaus im Kreis Neuwied ist nach Angaben des Besitzers Geschichte. Wie der gebürtige Brite Gary Blackburn dem SWR mitteilte, steht der Großteil der Exponate bereits nicht mehr auf dem Gelände. Nur der Panzer darf vielleicht stehen bleiben.

Im Dezember hatte der Gemeinderat Erpel Blackburns Antrag zur Erstellung eines Bebauungsplans für das Gebiet abgelehnt. Als Grund nannte Ortsbürgermeister Günter Hirzmann damals fehlende Unterlagen und versäumte Fristen.

Auch Panzer in der Ausstellung Little Britain

Blackburn hatte rund um seinen Baumpflege-Betrieb im Linzer Stadtteil Kretzhaus etliche kuriose britische Gegenstände präsentiert. Darunter auch einen 52-Tonnen Panzer. Für die Ausstellung gab es aber bisher keine Genehmigung.

Ein Teil der Gegenstände befand sich zudem auf einem Grundstück, dass Blackburn von der Ortsgemeinde Erpel gepachtet hatte. Den Pachtvertrag hatte die Gemeinde ebenfalls gekündigt.

"Little Britain" vor dem Aus?

Die Entscheidung des Gemeinderats betraf zwar nur einen Teil der Ausstellungsfläche. Dennoch entschied sich Blackburn nach eigenen Angaben dazu, Little Britain komplett aufzulösen. "Das ist sehr traurig. Viele Leute sind hier hergekommen, um sich die Sachen anzuschauen - gerade auch jetzt in der Corona-Zeit war das ein beliebtes Ausflugsziel", sagte Blackburn.

Exponate jetzt an anderer Stelle zu sehen

Er habe viele Gegenstände in sein nahe gelegenes Hotel "Little Britain Inn" und in die Eventgaststätte "Robin Hood Inn" gebracht. Unklar sei noch, ob der Panzer stehen bleiben dürfe, teilte Blackburn mit.

Den Angaben des Unternehmers zufolge steht am Donnerstag noch einmal ein Gespräch mit der Ortsgemeinde Erpel an. Dabei gehe es jedoch vor allem um die Zukunft seines Baumpflegebetriebs, sagte Blackburn.