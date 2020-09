per Mail teilen

Die Stadt Linz am Rhein wird 145.000 Euro für die finanziellen Folgen eines Hangrutsches vor fünf Jahren zahlen. Die Stadtverwaltung bestätigte einen Bericht der Rhein-Zeitung, wonach der Stadtrat einem entsprechenden Vorschlag des Verwaltungsgerichts Koblenz zugestimmt hat. Die Stadt Linz und die Kreissparkasse Neuwied hatten das Land vor dem Verwaltungsgericht Koblenz verklagt. Sie wollten die finanziellen Folgen des Hangrutsches in Linz nicht bezahlen. Nach dem Hangrutsch wurde dort auf Anweisung des Landes ein Haus abgerissen, um die darunterliegenden Häuser sichern zu können. Danach stritten sich Stadt, Sparkasse und Land über die Übernahme der Kosten von rund 350.000 Euro. Der Vorschlag des Verwaltungsgerichts Koblenz sieht nun vor, dass die Kosten unter den drei Parteien aufgeteilt werden. Die Stadtverwaltung will nun nach eigenen Angaben den Hang sichern.