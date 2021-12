Zwei Bürger aus dem Norden von RLP bei Wahl des Bundespräsidenten

Zwei Bürger aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz werden für die CDU an der Wahl des Bundespräsidenten im kommenden Februar teilnehmen. Die Partei hat nach eigenen Angaben den Pfarrer Jörg Meyrer aus dem Ahrtal und die Intensiv-Krankenschwester Cornelia Nikolay vom Krankenhaus in Linz für die Bundesversammlung nominiert. Diese soll am 13. Februar in Berlin zusammenkommen, um den Bundespräsidenten zu wählen. Teilnehmer der Bundesversammlung sind neben Politikern auch Privatpersonen, die von den Parteien berufen werden.