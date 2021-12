Polizei stoppt Frau mit fast 2,6 Promille

Die Polizei hat am Sonntagabend eine Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, die mit 2,59 Promille am Steuer saß. Sie sei aufgefallen, weil sie auffällig langsam und mehrfach auf die Gegenfahrbahn gefahren sei, teilte die Polizei mit. Die Frau war auf der Bundesstraße 42 zwischen Linz am Rhein und Leubsdorf im Kreis Neuwied unterwegs. Gegen die 40-Jährige wurde den Angaben zufolge ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wurde ihr der Führerschein abgenommen. "Aufgrund der hohen Alkoholverträglichkeit wurde sie zudem an eine Suchtberatungsstelle verwiesen", hieß es weiter.