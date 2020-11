Polizisten haben am Wochenende in Linz eine Gaststätte kontrolliert, in der offenbar mehrere Gäste bewirtet wurden. Die meisten waren den Angaben zufolge stark betrunken und reagierten teilweise aggressiv, als die Beamten in die Kneipe kamen. Einer musste deshalb an den Händen gefesselt werden. Die Gaststätte in Linz wurde am Samstagabend geschlossen.