Mehr Natur in der Stadt: Linz am Rhein zeigt, wie es gehen kann

Kommunen informieren sich in Linz zu Biodiversität

Die Stadt Linz am Rhein stellt vor, wie Kommunen mehr Natur in die Innenstädte bekommen. Die Kleinstadt sieht sich selbst in Sachen Biodiversität als Vorreiter.

Eine hohe Naturwiese vor dem Rathaus, heimische Sträucher und Wildpflanzen zwischen Schule und Kindergarten oder ein grünes Biotop am Altenheim: Nach Angaben der Stadt Linz haben viele Kommunen mittlerweile verstanden, wie wichtig es ist, grüner und naturnaher zu werden. Aber in den Rathäusern und Bauhöfen fehle oft das Fachwissen, sagt die Biodiversitätsbeauftragte der Stadt, Ute Köhler. Hohes Gras und bunte Blumen neben parkenden Autos. Die Stadt Linz am Rhein sieht sich in Sachen Biodiversität als Vorreiter in Rheinland-Pfalz. Stadt Linz Führungen und Fachvorträge zu mehr Natur in der Stadt Bei den sogenannten "Regionaltagen für naturnahes öffentliches Grün" soll Wissen vermittelt und Erfahrungen ausgetauscht werden. Dazu haben der Verein Naturgarten e.V. und die Stadt Linz etwa 50 Vertreter von Gemeinden und Städte aus ganz Deutschland eingeladen. In Linz bekommen sie nach Angaben der Organisatoren Fachvorträge von Experten sowie Führungen zu den Naturorten in der Stadt. Mitarbeiter der Stadt Linz stellen ihr StadtNatur-Programm auch in regelmäßigen Führungen vor. Stadt Linz Naturwanderpfad mitten in der Stadt Linz am Rhein Denn Linz sei ein Vorreiter in Sachen Biodiversität und Artenvielfalt, teilen die Organisatoren mit. Viele Flächen sind dort mittlerweile entsiegelt: statt Asphalt gibt es bunte Wildblumenwiesen und Obstbäume. Mitten durch die Kleinstadt schlängelt sich ein Naturwanderpfad. Hier könne etwa gezeigt werden, wie der städtische Bauhof vielfältige Naturwiesen anlegt und pflegt, sagt Köhler.