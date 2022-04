Turm der Donatuskapelle musste abgerissen werden

Der Turm der Donatuskapelle in Linz am Rhein musste am Donnerstag abgerissen werden. Wie der stellvertretende Bürgermeister von Linz, Muthers, dem SWR mitteilte, drohte der Turm einzustürzen. Der schmale, insgesamt 25 Meter hohe Turm auf der Kapelle sei aus Holz gebaut und nur durch eine Luke von außen betretbar. Deshalb sei die Feuchtigkeit im Inneren lange unbemerkt geblieben, sagte Muthers. Am Donnerstag sei das Bauwerk beinahe eingestürzt, daher musste es abgerissen werden. Ursprünglich hatte die Stadt darüber diskutiert, 35.000 Euro in die Krypta der Kapelle zu investieren. Das ist laut Muthers aber nun unrealistisch. Die Kapelle bleibe auf unbestimmte Zeit geschlossen.