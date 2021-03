Unbekannte haben aus einem Lastwagen elf Paletten mit Lederschuhen im Wert von etwa 15.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei in Linz mitteilt, bemerkte der Fahrer nach seiner Ruhezeit am Mittwochmorgen in Vettelschoß im Kreis Neuwied, dass auf dem Auflieger elf Paletten fehlten. Der Diebstahl passierte vermutlich auf einem Rastplatz in Bayern. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe eine Plane am Sattelauflieger aufgeschlitzt und die Paletten auf einen anderen Lkw umgeladen haben, ohne dass der Fahrer etwas davon merkte.