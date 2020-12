Es sei alles nach Plan gelaufen, heißt es von der Kreisverwaltung Neuwied: Ein mobiles Impf-Team habe in einer Senioreneinrichtung in der Verbandsgemeinde Linz 180 Bewohner und Pflegeperpersonal geimpft.

Die Einrichtung hatte in kürzester Zeit alle Vorbereitungen für den Impf-Vorgang getroffen, teilte der Kreis Neuwied mit. Dazu zählten die Impf-Aufklärungen für jeden Impfling bis hin zur persönlichen Einwilligung. Der Neuwieder Landrat Achim Hallerbach (CDU) dankte am Sonntag allen, die das möglich gemacht hatten.

Bürger sollen weiter alle Sicherheitsauflagen einhalten

"Der Impfstoff ist das Raus aus der Corona-Pandemie. Es liegt allerdings noch eine Wegstrecke vor uns, bis eine ausreichende Impfung in der Bevölkerung erreicht ist. Deshalb gilt es auch weiterhin die AHA-Regeln einzuhalten," appelliert Achim Hallerbach. Auch Verbandsbürgermeister Hans-Günter Fische zeigte sich erleichtert über die ersten Impfungen. Er sagte, das sei ein Zeichen der Hoffnung.

Landesweit liegt der Landkreis Neuwied in seiner Vorbereitung sehr gut. "In kaum einem Landkreis haben wir in der kommenden Woche so viele Pflegeeinrichtungen, die für die Impfungen vorbereitet sind," erklärte Johannes Becker vom DRK-Landesverband.

590 weitere Seniorenheimbewohner sollen bald geimpft werden

Es folgen in den nächsten Tagen weitere Impfungen in Senioren- und Pflegeeinrichtungen im Kreis Neuwied. Insgesamt sollen den Angaben der Verwaltung zufolge in der kommenden Woche rund 590 Personen im Landkreis Neuwied geimpft werden. Ab Anfang Januar soll dann parallel auch das Impfzentrum im Kreis Neuwied in Betrieb gehen. Hier erfolgt die zentrale Terminvergabe über das Land. Die landesweite Telefonnummer ist noch nicht bekannt.