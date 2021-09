Die 24-jährige Linda Trarbach aus Dernau ist neue Deutsche Weinprinzessin. Zur Deutschen Weinkönigin wählte die Jury am Abend Sina Erdrich aus dem Weinanbaugebiet Baden. Der Vorsitzende des Ahrwein e.V. Peter Kriechel gratulierte Linda Trarbach stellvertretend für alle Winzer der Ahr. Sie habe mit fundiertem Fachwissen, Charme und Wortgewandtheit überzeugt. Gerade in der aktuellen Zeit sei dies ein positives Zeichen für das Ahrtal. Die Flutkatastrophe habe zwar fast alle Winzer im Ahrtal getroffen, doch der Wille, die Weingüter wiederaufzubauen, sei da. Der Verkehrsverein und die Ortsgemeinde Dernau wollen Linda Trarbach am Sonntag um 15 Uhr am Ortseingang von Dernau empfangen.