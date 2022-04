Römischer Grabstein wieder im Limeskastell

Das Limeskastell in Pohl im Rhein-Lahn-Kreis hat einen römischen Grabstein zurückbekommen, der jahrelang einen kopflosen Soldaten zeigte. Nach der Restaurierung in Mainz ist der Kopf wieder dran. Der Grabstein gehört zu einem römischen Soldaten, der vor 1.900 Jahren in Obergermanien beerdigt worden ist. Der Kopf auf dem Grabstein ging nach Auskunft Mainzer Archäologen im Zweiten Weltkrieg verloren und wurde erst bei Umzugsarbeiten im Depot des Mainzer Landesmuseums wiedergefunden. Man habe gleich erkannt, dass die beiden Stücke zusammengehören. Daraufhin wurde der 150 Kilogramm schwere Stein von Pohl nach Mainz gebracht. Bei der Restaurierung konnten Besucher des Landesmuseums zuschauen. Jetzt ist der Grabstein zurück in Pohl. Dort kann man die Geschichte der Römersteine nachlesen.