Die Stadt Limburg hat wegen der steigenden Corona-Zahlen den Christkindlmarkt abgesagt. Nach Angaben der Verwaltung fiel die Entscheidung zusammen mit den Ausstellern, die eigentlich auf diese Veranstaltung gehofft hatten. Der Weihnachtsmarkt in Limburg ist sonst immer vier Wochen lang geöffnet.

In vielen Kommunen im Norden von Rheinland-Pfalz ist dagegen noch unklar, ob und in welcher Form es einen Weihnachtsmarkt geben wird: In Koblenz sucht die Stadtverwaltung noch nach einem geeigneten Platz. Ursprünglich habe es Überlegungen gegeben, den Weihnachtsmarkt vor das Kurfürstliche Schloss zu verlegen. Aus technischen Gründen ist das nach Angaben der Verwaltung aber nicht möglich. Zurzeit werde geprüft, ob ein Markt in der Alt- und Innenstadt aufgebaut werden kann. Auch in Neuwied ist der Knuspermarkt, trotz anhaltend hoher Corona-Fallzahlen, noch nicht abgesagt.

Die Stadt Mayen hat angekündigt, dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt unter Corona-Bedingungen veranstalten zu wollen. Auf dem Marktplatz sollen mit genug Abstand Weihnachtshütten aufgebaut werden, in denen Essen und Getränke, aber kein Alkohol ausgegeben werden. Die Mayener müssten auch auf Live-Musik verzichten, heißt es.