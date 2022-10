per Mail teilen

In Limburg hat die Polizei einen Mann festgenommen, der mit einer Armbrust geschossen haben soll - unter anderem auf ein Auto mit zwei Frauen, aber auch auf Häuser und Garagentore.

Der 38 Jahre alte Mann wurde nach Angaben der Polizei anhand von Zeugenhinweise identifiziert. Spezialkräfte haben ihn am Samstagmorgen gegen sieben Uhr vor seinem Haus festgenommen. Er sei dabei unbewaffnet gewesen, teilte das Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden mit. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes seien zahlreiche Schlag-, Stich- und Schusswaffen gefunden worden.

Nach Schüssen aus Armbrust weitere Waffen entdeckt

Der Mann leide an einer psychischen Erkrankung, so die Polizei. Er soll im Limburger Stadtteil Lindenholzhausen mit einer Armbrust und mit Pfeilen mit Metallspitzen auf Häuserfassaden, Briefkästen, Garagentore, Verkehrsschilder und Autos geschossen haben. Dadurch sei ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden.

Keine Verletzten durch Pfeile in Limburg

In einem Auto saßen den Angaben zufolge eine Frau aus Limburg und ihre Mutter. Beide seien mit dem Schrecken davon gekommen, als einer der Pfeile aus der Armbrust in der Stoßstange stecken blieb. Auch sonst habe es keine Verletzten gegeben. Der mutmaßliche Täter wurde nach Polizeiangaben nach seiner Festnahme in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.