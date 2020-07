Mit einer Doppelspitze zieht die Linke in den Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz. Auf Platz eins der Landesliste für die Wahl in rund acht Monaten bestimmte ein Parteitag in Andernach David Schwarzendahl, auf Platz zwei Melanie Wery-Sims. mehr...