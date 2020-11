Wegen eines absichtlich verursachten Lastwagen-Unfalls mit 18 Verletzten hat das Limburger Landgericht am Freitag einen 33-Jährigen zu neun Jahren Haft verurteilt.

Die Tat sei als versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung zu werten, sagte der Vorsitzende Richter. Der Staatsanwalt hatte wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung eine Strafe von sechs Jahren und zehn Monaten gefordert. Der Verteidiger plädierte auf zwei Jahre wegen Körperverletzung.

Der Syrer hatte am 7. Oktober 2019 erst einen Lkw-Fahrer aus dem Führerhaus gezogen und sich dann selbst hinters Steuer gesetzt. Dann fuhr er mit dem Lastwagen in der Limburger Innenstadt mit Absicht gegen vor ihm stehende Wagen, die an einer Ampel warteten. 18 Menschen wurden damals zum Teil schwer verletzt. Der Mann wurde noch am Tatort festgenommen.

Die Unfallstelle am 7. Oktober 2019 dpa Bildfunk picture alliance/Thorsten Wagner/dpa

Entschuldigung, aber Erinnerungslücken

Der Angeklagte entschuldigte sich im Verfahren bei allen Beteiligten und sagte, er habe das so nicht gewollt. Schuld seien die Drogen gewesen. Vor der Tat habe er Marihuana geraucht. Er habe kurz vor der Tat einen Joint geraucht, das Marihuana sei "ungewöhnlich stark" gewesen.

An die Tat selbst habe er wenige Erinnerungen, so der nach eigenen Angaben drogenabhängige Mann. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Flüchtling aus Syrien zur Tatzeit wegen des Marihuana-Konsums vermindert schuldfähig gewesen war, möglich wäre die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.

Die Autofahrerin aus dem Raum Limburg prallte ungebremst auf den Lkw. SWR/Sascha Ditscher

Verwirrt und unter Schock?

Beim Prozessauftakt hatten Zeugen berichtet, der Angeklagte habe kurz nach der Tat verwirrt und erschüttert gewirkt. Er sei immer wieder "Allah" rufend auf der Straße herumgelaufen und habe eine Frau, die ihm habe helfen wollen, angegriffen. Vor einer weiteren Frau sei er nieder gekniet, habe sich an deren Kleidung festgehalten und gebetet. Seine Augen seien glasig gewesen, anscheinend habe er sich in einem Schockzustand befunden.

Bereits verurteilt

Der Mann war 2015 nach Deutschland gekommen und bereits kurz darauf straffällig geworden. Im Jahr 2016 schlug er nachts im Frankfurter Bahnhofsviertel einem Mann während eines Streits eine Glasflasche auf den Kopf, so dass diese zerbrach. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Auch in dem damaligen Prozess hatte er sich auf enorme Erinnerungslücken berufen.