Fahrverbot für ältere Diesel droht

In der Stadt Limburg könnte es ab April 2022 ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge geben. Das geht aus dem seit Montag geltenden Luftreinhalteplan hervor. Die Stickstoffdioxid-Grenzwerte werden in der Innenstadt immer wieder überschritten, trotz vieler Maßnahmen um die Belastung zu senken. Das hessische Umweltministerium will deshalb ein Dieselfahrverbot für Limburg. Limburgs Bürgermeister Marius Hahn (SPD) lehnt das aber nach eigenen Angaben strikt ab. Ziel des Luftreinhalteplans ist es nach Angaben des Ministeriums, die Luftqualität in Limburg so zu verbessern, dass eine Einhaltung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid im kommenden Jahr wahrscheinlicher wird.