Bistum bekennt sich zur Diversität

In der Diskussion um diverse Lebensformen in der Katholischen Kirche sichert Bischof Bätzing den Beschäftigten im Bistum Limburg Sicherheit zu. Der Mitteilung an die Mitarbeitenden zufolge bräuchten sie keine Kündigung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung zu befürchten – wenn in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebten oder zum zweiten Mal verheiratet seien. Im Bistum Limburg bekenne man sich zu Vielfalt und Diversität. Bereits in den vergangenen Tagen reagierten andere Bistümer in Deutschland ähnlich auf die Diskussion in der Katholischen Kirche.