Die Stadt Limburg will mit Einkaufsgutscheinen den Einzelhandel und die Gastronomie unterstützen. Das Stadtparlament hat in einer Sondersitzung der Aktion „Das Limburg Plus“ zugestimmt. Der Käufer bezahlt für einen Gutschein 25 Euro, kann aber für 35 Euro einkaufen – denn die Stadt Limburg bezuschusst jeden Gutschein mit 10 Euro. Eine Million Euro wird sie im kommenden Jahr für das Projekt zur Verfügung stellen, um Handel und Gastronomie anzukurbeln. Ab dem 14. Dezember startet der Verkauf der Gutscheine, eingelöst werden können sie voraussichtlich ab dem 21. Dezember in allen Geschäften. Ausgeschlossen sind Supermärkte und Baumärkte, Tankstellen, Apotheken und Drogerien, weil sie weniger oder nicht von der Corona-Pandemie betroffen seien, so die Stadt.