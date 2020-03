In einer Villa am Rheinufer Leutesdorfs hat August Bungert lange gelebt, und dort ist er auch gestorben. Damals hieß die Allee noch ganz einfach „Rheinstraße“, erst in den 1960er Jahren wurde sie auf Bungerts Namen umgetauft. Die Allee ist kurz, aber geschichtsträchtig, nicht nur wegen der Villa des Komponisten. mehr...