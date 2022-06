Bistum Limburg: Leiter des Priesterseminars tot aufgefunden

Der Leiter des Priesterseminars im Bistum Limburg, Christof May, ist tot aufgefunden worden. Einen Tag zuvor hatte ihn Bischof Bätzing von allen Ämtern freigestellt.

Nach Informationen des Hessischen Rundfunks (hr) war der 49-Jährige am Mittwoch "in einem persönlichen Gespräch zu Vorwürfen übergriffigen Verhaltens angehört" worden, wie es in einer E-Mail an Mitarbeitende des Bistums heißt, die dem hr vorliegt. Im Anschluss habe Bischof Georg Bätzing ihn von allen Ämtern freigestellt, um die Vorwürfe prüfen und aufklären zu können. Um welche Vorwürfe es sich im Detail handelt, wurde nicht mitgeteilt.

Das Priesterseminar des Bistums Limburg (undatierte Aufnahme). picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Bistum Limburg

Stellungnahme des Bistums für Freitag erwartet

Der Sprecher des Bistums Limburg, Stephan Schnelle, kündigte dem hr zufolge eine Stellungnahme des Bistums für Freitag an.

Man habe einen engagierten und sehr geschätzten Seelsorger verloren, heißt es in der E-Mail. "Der Tod von Christof May trifft uns alle."

Christof May stammte aus dem hessischen Teil des Westerwalds. Das Amt des Regens hatte er laut Bistum im September 2018 übernommen. Zuvor war er Pfarrer der Pfarrei St. Anna Braunfels (Lahn-Dill-Kreis) sowie Bezirksdekan in den katholischen Bezirken Wetzlar und Lahn-Dill-Eder. Zu seinen Aufgaben als Regens gehörten unter anderem die Leitung der Abteilung Personalausbildung und des Limburger Priesterseminars. Im Dezember 2019 wurde May zudem zu einem von sieben Domkapitularen ernannt.

Aufmerksamkeit erregte May im Oktober 2020, als er sich in einer Predigt zum Erntedank-Gottesdienst für die Erteilung der Sakramente für wiederverheiratete geschiedene Paare, ein gemeinsames Abendmahl über Konfessionsgrenzen hinweg und die Frauenordination aussprach.

Vergangene Woche Rücktritt von Dekan nach Vorwürfen

Erst in der vergangenen Woche war im Bistum Limburg der Dekan des katholischen Bezirks Westerwald, Winfried Roth, zurückgetreten. Obwohl es Vorwürfe sexueller Belästigung gegen ihn gab, war der katholische Pfarrer zum Bezirksdekan berufen worden. Bischof Bätzing hatte sich für die Entscheidung entschuldigt und die Betroffenen um Verzeihung gebeten.