Auf dem Rhein bei Boppard hat sich am Morgen ein sogenanntes Leichterschiff von einem Schubverband losgerissen. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei trieb das Schiff ohne Steuerung etwa 10 km den Rhein talabwärts: Ein Matrose an Bord ließ laut Polizei nach etwa sechs Kilometern den Anker ab, um das manövrierunfähige Fahrzeug zu stoppen. Erst vier Kilometer weiter habe der Anker des unbeladenen Leichters gegriffen, so die Polizei. An der Moselmündung in Koblenz soll der Schubverband wieder zusammengekoppelt werden. Verletzt wurde bei der Havarie niemand. Die Wasserschutzpolizei vermutet als Ursache eine nautische Fehleinschätzung des Kapitäns. Ein Leichterschiff ist eine Art Schwimmcontainer, der selbst keinen Antrieb hat und von einem Gütermotorschiff geschoben wird.