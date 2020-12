Die Polizei Kaiserslautern hat am Donnerstag erneut den Ort untersucht, an dem am Montagabend eine Frauenleiche gefunden wurde - dabei kamen auch Spürhunde zum Einsatz. Rund 100 Hinweise sind eingegangen, dennoch ist unklar, wer die Tote ist. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau umgebracht wurde. mehr...