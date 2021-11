Leiche in Heimbach-Weis aufgefunden

Die Kriminalinspektion in Neuwied hat nach einem Leichenfund in Heimbach-Weis am Dienstag die Ermittlungen aufgenommen. Das hat ein Polizeisprecher dem SWR bestätigt.

Demnach handelt es sich bei der Leiche um einen Mann, der am Dienstag in seiner eigenen Wohnung in der Hausenborner Straße gefunden wurde. Ein Nachbar habe den vollen Briefkasten bemerkt und daraufhin die Polizei alarmiert, so der Sprecher weiter. Todesursache unklar Eine Obduktion solle nun Klarheit darüber bringen, ob es sich um eine natürliche Todesursache handele, oder ob möglicherweise ein Verbrechen vorliege. Nähere Angaben über das Alter des Mannes, oder ob er allein gelebt hat, wollte die Polizei mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht bekannt geben.