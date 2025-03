Lehrerin aus Bad Neuenahr-Ahrweiler gewinnt deutschen Lehrkräftepreis

per Mail teilen

Carina Steffes ist eine der besten Lehrerinnen Deutschlands. Sie unterrichtet in der Berufsbildenden Schule des Landkreises Ahrweiler in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Einmal im Jahr wird der deutsche Lehrkräftepreis verliehen - und am Montag kann auch Carina Steffes jubeln. Denn sie ist eine der Lehrerinnen und Lehrer, die als "ausgezeichnete Lehrkraft" den Preis bekommen. Nominiert wurde sie - wie alle Lehrkräfte bei diesem Preis - direkt von ihren Schülerinnen und Schülern.

Deutscher Lehrkräftepreis für Unterricht auf Augenhöhe

Diese haben nur lobende Worte für die Pädagogin, die bei der Berufsbegleitenden Schule des Landkreises Ahrweiler angehende Erzieherinnen und Erzieher ausbildet. "Sie macht das sehr verständlich und versucht immer, das Wissen direkt in die Praxis umzusetzen," sagt etwa ihre Schülerin Lena Wagner im SWR-Interview.

Sie ist immer auf Augenhöhe mit uns.

Egal ob es um Fachfragen geht oder um private Angelegenheiten, Carina Steffes habe immer ein offenes Ohr. "Und sie ist nie von oben herab, sie ist immer auf Augenhöhe mit uns." So oder so ähnlich äußern sich viele ihrer Schülerinnen und Schüler. Und das hat am Ende die Jury unter anderem vom Deutschen Philologenverband überzeugt.

Quereinsteigerin wird "ausgezeichnet Lehrkraft"

Carina Steffes hat selbst nicht auf Lehramt studiert, sondern ist als Diplom-Pädagogin eine Quereinsteigerin. Sie sieht darin möglicherweise einen entscheidenden Vorteil. "Ich arbeite eigentlich nie mit dem Lehrbuch in der Hand," beschreibt sie ihren Unterricht. "Ich überlege lieber, wie ich das Wissen meinen Schülerinnen und Schülern direkt praktisch beibringen kann, so dass sie es dann in ihren Ausbildungen selbst direkt integrieren und ausprobieren können."

Der Preis zeigt: Ich hab etwas bewirkt - und das ist total schön.

Carina Steffes: Überrascht von der Nominierung

Dass sie überhaupt von ihren Schülerinnen und Schülern nominiert worden war, hatte sie gar nicht mitbekommen. Als ihr Schulleiter mit dem Gewinner-Brief vor ihr stand, sei sie vollkommen überrumpelt und überrascht gewesen, erinnert sie sich. Stolz sei sie darauf nicht, sagt sie. "Sondern vor allem dankbar. Denn der Preis zeigt ja: Ich habe etwas bewirkt - und das ist total schön."

Dieses Gefühl sei ihr wichtiger als jede Urkunde.