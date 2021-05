per Mail teilen

Lehrerverbände fordern auch für den Norden von Rheinland-Pfalz mehr Planstellen. Nur so könne der Lernrückstand durch die Corona-Pandemie gezielt aufgefangen werden.

Seit Monaten gilt für Schüler und Schülerinnen im Norden von Rheinland-Pfalz Distanz- oder Wechselunterricht. Lehrer und Mitschüler haben die meisten - wenn überhaupt - nur in Videokonferenzen gesehen. Während einige Kinder und Jugendliche davon profitieren, zu Hause allein und mit der Unterstützung der Familie zu lernen, fällt es anderen zunehmend schwerer, beim Lernstoff noch mitzukommen. "In den letzten sechs bis acht Wochen merken wir deutlich, dass immer mehr Lücken auftauchen", sagt Lars Lamowski, Leiter einer Grundschule in Kirchen im Westerwald und gleichzeitig bildungspolitischer Sprecher des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) Rheinland-Pfalz.

Unterschiede im Lernfortschritt der Schüler immer deutlicher

Soweit, das ganze Schuljahr als verloren zu bezeichnen, geht Lamowski aber ausdrücklich nicht. "Die Schulen haben sich in den vergangenen Monaten sehr auf die Hauptfächer wie Deutsch, Mathematik und Naturwissenschaften konzentriert. In diesen Fächern sehen wir weniger Lernrückstand." Trotzdem sei die Schere zwischen den Schülern in den vergangenen Monaten weiter auseinander gegangen. Diejenigen, die zu Hause ohnehin wenig Unterstützung hätten, hätten durch den Distanzunterricht jetzt noch mehr Schwierigkeiten, dem Stoff zu folgen. Diese Kinder und Jugendlichen bräuchten jetzt Unterstützung.

"Wir brauchen jetzt ganz dringend mehr professionelles Personal." Lars Lamowski, bildungspolitischer Sprecher VBE Rheinland-Pfalz

Forderung nach mehr Planstellen für Fachlehrer und Förderunterricht

Damit das auch gelinge, müsse jetzt gehandelt werden, sagt Lamowski. Der Lehrerverband fordert, dass mehr Planstellen geschaffen werden müssen für Fachlehrer, die mit gezieltem Förderunterricht in den Schulen die Defizite wieder aufarbeiten könnten. Außerdem brauche es mehr Stellen für Schulpsychologen und -sozialarbeiter, aber auch für Techniker, die den Lehrern einen Teil der Arbeitslast wie beispielsweise das Erklären und Einrichten der Technik für die Schüler abnehmen könnten.

Gleiches fordert auch Benjamin Bajraktari, Koblenzer Bezirksvorsitzender des Verbands Reale Bildung. Solche multifunktionalen Teams brauche es in den Schulen, damit sich die Lehrer sich jetzt wirklich auf ihren Unterricht konzentrieren können.

Lehrerverband: Laien können Nachhilfe nicht stemmen

Es reiche nicht aus, wenn jetzt das Lehrpersonal von Volkshochschulen oder Lehramtsstudierende mit der Nachhhilfe betraut würden, sagt Lars Lamowski. "Wir brauchen dringend mehr professionelles Personal, Laien helfen uns hier nicht weiter." Alle anderen Ideen des Landes könnten die entstanden Lernstofflücken bei den Schülern nicht schließen. Auch vom Angebot der Sommer- oder Ferienschule hält Lamowski nichts.

"Das ist ein netter Versuch, aber bringt uns nicht weiter." Lars Lamowski zu Sommerschulen

Es gebe dort Lerngruppen von Jahrgangsstufe eins bis acht, die zusammen von Lehramtsstudierenden unterrichtet werden sollen. Ohne die entsprechende Vorbildung sei das unmöglich und führe nur zu Frustration bei Lehrern, Schülern und auch den Aushilfslehrern, wenn sie merkten, dass sie die Ansprüche an sie nicht erfüllen könnten.

Land sieht nur temporären Zusatzbedarf an Lehrkräften

Das Bildungsministerium in Mainz verweist dagegen bei dem Thema auf die bereits bestehenden Unterstützungsangebote des Landes für Schulen und Schüler, wie beispielsweise "S⁴ Schule stärken - Starke Schule“ oder die Kooperation mit Haydee!, einem Verein, der ehrenamtliche Lernpaten mit unterstützungsbedürftigen Kindern digital verknüpft.

Zur Forderung nach mehr Planstellen heißt es vom Land, bei Corona gehe es um vorübergehenden Personalbedarf, der für die Dauer der Pandemie bestehe. Darauf habe das Bildungsministerium bereits reagiert und im Nachtragshaushalt allein 48 Millionen Euro für Vertretungsbedarfe, die durch Corona entstünden, zur Verfügung gestellt. Damit können den Angaben zufolge rund 700 Stellen finanziert werden. "Damit stellen wir sicher, dass ausreichend Lehrkräfte für unsere Schülerinnen und Schüler vorhanden sind", heißt es vom Ministerium. Nach Ansicht der Lehrerverbände reicht das aber nicht aus.