Fast 80 Jahre lang hat die Familie von Ulrike Moritz aus Lehmen auf das Geschirr aufgepasst, das der ehemaligen jüdischen Nachbarfamilie gehörte. Jetzt kann sie es an die Erben zurückgeben.

Alyse Lichtenstein hat diese Geschichte immer wieder von ihrer Oma Irene Lichtenstein gehört: Wie sie 1945 als junge Frau nach ihrer Befreiung aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen zum ersten Mal wieder an einem Tisch essen konnte, von einem Teller und nicht mit den Händen - und wie sie sich dadurch langsam wieder wie ein Mensch fühlte. Diesen Satz hat sich Alyse, die in New York lebt, in der Handschrift ihrer Oma auf den Arm tätowieren lassen.

"Mit Besteck und Geschirr essen zu dürfen - wie ein Mensch - das war für mich, als sei ich noch einmal geboren worden."

Außer Irene und ihrem ältesten Bruder wurde die ganze Familie im Holocaust ermordet. Alle übriggebliebenen Verwandten von Irene, die mittlerweile in den USA leben, gingen bislang davon aus, dass nichts von dem, was der Familie einst an der Mosel gehörte, die Nazizeit überdauert hatte.

Alyse Lichtenstein: "Ich bin so dankbar"

Jetzt aber steht Irenes Enkelin Alyse, die junge Amerikanerin, in Lehmen an der Mosel vor Ulrike Moritz und umarmt die Frau, die sie erst vor ein paar Monaten kennen gelernt hat. Niemals hätte sie sich vorstellen können, dass ausgerechnet ein blau-weißes Tafelservice mit goldenem Rand sie zusammenbringen würde.

Jetzt aber öffnet die junge Frau voller Ehrfurcht die Kiste, die Ulrike Moritz ihr mitgebracht hat. Darin ist das Geschirr, das früher in der Familie ihrer Oma nur an Festtagen auf den Tisch kam. Behutsam wickelt sie Teller und Terrinen aus dem Zeitungspapier - und ist sprachlos: "Es ist noch schöner, als ich es mir vorgestellt habe."

Ihre Oma Irene kann die Rückgabe leider selbst nicht mehr erleben. Sie ist 2020 gestorben. Auch deshalb sind ihre Kinder und Enkel auf Spurensuche nach Deutschland gekommen, haben das KZ Bergen-Belsen gesehen und auf dem jüdischen Friedhof in Koblenz die Gräber der Familie besucht.

Die Vorgeschichte: Ein Versprechen in Lehmen im Sommer 1942

Im Sommer 1942 steht in Lehmen noch mitten im Dorf die Grundschule, in der Eberhard Marx, der Großvater von Ulrike Moritz, als Volksschullehrer unterrichtet. Hier lebt er auch mit seiner Ehefrau Susanna und seinen beiden kleinen Töchtern Hildegard und Irmina. Direkt nebenan, in der Hauptstraße 45, leben Sigmund und Thekla Feiner mit ihrer Tochter Johanna. Sie ist Irminas beste Freundin. Im Nachbarort Kobern wohnt damals auch Johannas Großcousine Irene.

Im Juni 1942 kommt Johanna Feiner ums Leben, als sie ins Vernichtungslager Sobibor deportiert wird. Ihre Oma Susanna habe nicht viel darüber gesprochen, erinnert sich Ulrike Moritz. Doch ihrer Mutter sei das Schicksal von Johanna und ihr Tod bis an ihr Lebensende im Gedächtnis geblieben. Auch Johannas Eltern Sigmund und Thekla Feiner erhalten den Bescheid zur "Evakuierung in den Osten".

"Ich habe nie daran gedacht, das Geschirr wegzuwerfen oder zu verkaufen."

Kurz bevor sie deportiert werden sollen, übergeben sie ihr schönes Tafelservice an die Familie Marx. Ihre Freunde im Nachbarhaus in Lehmen sollen es aufbewahren, bis sie wiederkommen. Es ist das letzte Mal, dass sie sich sehen: Sigmund Feiner stirbt im Juni 1943 im Ghetto in Theresienstadt. Seine Frau Thekla wird Mitte Mai 1944 in Auschwitz ermordet.

Erster Kontakt im Juni 2021 - jetzt die Übergabe

Seitdem hütet die Familie von Eberhard Marx das Geschirr - erst seine Töchter Hildegard und Irmina, später dann seine Enkelin Ulrike Moritz. Immer wieder versucht sie, Erben zu finden, hat aber keinen Erfolg. Bis sie zufällig mit einem Winzer ins Gespräch kommt. Er erzählt ihr, dass in Lehmen gerade die Geschichte der früheren jüdischen Nachbarn erforscht werde.

Danach geht es schnell. In Koblenz liest der pensionierte evangelische Pfarrer Ulrich Offerhaus in der Zeitung von Ulrikes Suche. Er forscht schon lange zur Geschichte der Juden, und ihm ist auf dem jüdischen Friedhof in Koblenz der Name "Feiner" schon aufgefallen. Offerhaus kontaktiert einen Bekannten in den USA, der meldet sich im Juni 2021 bei Alyse Lichtenstein. Danach ruft sie ihre Eltern an.

"Sitz ihr? Wenn nicht, setzt euch bitte, denn sonst fallt ihr um bei dem, was ich euch jetzt erzähle."

Schnell ist der Familie klar: Wir holen das Geschirr persönlich ab. Auch die Mutter von Alyse ist dabei. In einer öffentlichen Feierstunde im Schloss von der Leyen in Kobern-Gondorf wird es am Donnerstagabend an sie alle übergeben und dann von einer Spezialfirma in die USA gebracht.

Geschirr aus Lehmen soll ins Holocaust-Museum in Washington

Dort will Alyses ganze Familie in den USA wenigstens ein Mal gemeinsam von den blau-weißen Tellern essen. Danach darf sich vermutlich jeder ein Stück mitnehmen, als Erinnerung. Der Rest soll ins Holocaust-Museum nach Washington kommen, das vor einigen Jahren ein Zeitzeugen-Interview mit ihrer Oma Irene gemacht hatte, sagt Alyse. Damit die ganze Welt diese unglaubliche Geschichte erfahren kann.