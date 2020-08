Es ist sein bisher größtes und aufwändigstes Projekt. Frank Boor aus Rolandseck im Kreis Ahrweiler hat Schloss Drachenburg mit unglaublichen 45.000 Steinen detailgetreu nachgebaut.

Knapp vier Wochen hat der Lego-Fan für den Bau des Lego-Schlosses gebraucht – und das fast ohne Hilfe. Seine Frau hat ihn nur bei den Bodenfliesen unterstützt. Wobei allein davon mehr als 6.000 Stück verlegt werden mussten.

Aufgeben kam für den 49-Jährigen nicht infrage. "Wenn ich ein Ziel habe, dann brenne ich auch dafür", sagt er. "Dann will ich es auch zu Ende bringen."

Das Modell misst 2,15 Meter Länge und ist 1,15 Meter hoch. Frank Boor hat es im "Minifiguren-Maßstab" gebaut, also etwa im Verhältnis 1:45. So groß wie das echte Schloss für einen Menschen ist, ist es also für eine Minifigur in Franks Boors Wohnzimmer.

Lego-Modell bald im echten Schloss zu sehen?

Dort soll es mittelfristig aber nicht stehen bleiben. Frank Boor verhandelt derzeit mit Schloss Drachenburg darüber, sein Modell dort auszustellen.

Schloss Drachenburg - das Original Schloss Drachenburg picture-alliance / Reportdienste imageBROKER Schloss Drachenburg in Königswinter bei Bonn wurde in den 1880ern im Auftrag des Finanzexperten Stephan von Sarter gebaut. Der ein oder andere kennt das Schloss vielleicht aus dem Fernsehen. Sonderfolgen der beliebten TV-Sendung "Bares für Rares" werden hier gedreht.

Auf die Idee gekommen ist er auf dem Weg zur Arbeit. Da fährt er immer am Schloss vorbei. Trotzdem war er nicht einmal vor Ort, um sich die Details des Bauwerks anzuschauen. Als Vorlage dienten nur Fotos im Internet.

Wie teuer der Bau war, wollte er nicht verraten. Die Preise für einzelne Steine variieren zwischen wenigen Cents und mehreren Euros, je nach dem wie selten Steine und Farben sind.

Insgesamt besitzt Frank Boor mehr als eine Million Lego-Steine. Etwa die Hälfte davon ist in Modellen verbaut, sagt er. Einen Großteil davon hat er in einem Computersystem gelistet. Wie soll man sonst den Überblick behalten?