In Patersberg im Rhein-Lahn-Kreis ist in der Nacht zum Donnerstag ein leerstehendes Wohnhaus ausgebrannt. Der Rettungsleitstelle war das Feuer kurz nach ein Uhr gemeldet worden. Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Gebäude an der B247 lichterloh. Dier Löscharbeiten waren schwierig, weil das Haus stark vermüllt war. Der Brand ist nach Polizeiangaben unter Kontrolle, die Feuerwehr ist aber noch vor Ort um zu verhindern, dass sich Glutnester wieder entzünden. Warum das Feuer ausbrach und die Höhe des Schadens ist noch unklar.