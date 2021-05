Der auf dem Rhein bei Boppard auf Grund gelaufene Tanker ist am späten Nachmittag von einem Binnenschiff freigeschleppt worden. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei war während der Bergung die Schifffahrt auf dem Mittelrhein vorübergehend gesperrt. Das leere Tankmotorschiff konnte seine Fahrt in Richtung Köln unbeschadet fortsetzen. Verletzt wurde bei der Havarie niemand. Warum sich der Frachter in der Rheinschleife am Bopparder Hamm auf einem Felsen festfuhr, ist weiter nicht bekannt.