Leerer Handy-Akku bewahrt vor Betrüger

Ein leerer Handy-Akku hat verhindert, dass ein Mann aus Koblenz Opfer eines Trickbetrügers geworden ist. Der Mann war kurz davor, einen fünfstelligen Bargeldbetrag zu übergeben. Nach Polizeiangaben war der Senior am Montagvormittag von einem Mann angerufen worden, der sich als Mitarbeiter der Bonner Staatsanwaltschaft ausgab. Der Betrüger behauptete, ein naher Verwandter sei in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem eine Radfahrerin tödlich verletzt worden sei. Der Angehörige säße nun in Untersuchungshaft und könne nur durch die Zahlung einer Kaution freikommen. Der Senior glaubte dem Anrufer, fuhr zu seiner Bank und hob einen fünfstelligen Bargeldbetrag ab. Auf dem Weg zum Koblenzer Amtsgericht, wo er das Geld angeblich einzahlen sollte, rief der Betrüger ihn wieder an. Dieses Mal behauptete er, das Gericht habe geschlossen - das Geld müsse bei einem Notar in der Innenstadt abgegeben werden. Doch dazu kam es nicht, da das Handy des Koblenzers aufgrund eines leeren Akkus „den Geist aufgab“. Der Mann fuhr nach Hause und rief von dort aus die Polizei.