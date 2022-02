Lebenshilfe hat neue Unterkunft gefunden

Die Lebenshilfe in Sinzig hat sechs Monate nach der Flutkatastrophe eine neue Unterkunft gefunden. Für die nächsten zwei Jahre kann die Einrichtung für behinderte Menschen in einem alten Hotel in Rolandseck unterkommen, berichtet der Verein. Demnach waren zunächst noch Renovierungen an dem alten Hotelgebäude nötig. Sie konnten den Angaben zufolge mit Spendengeld finanziert werden. Seit diesem Monat können die 20 Bewohnerinnen und Bewohner nun für die nächsten Jahre in ihrer neuen Unterkunft leben. Zuvor waren sie in anderen Einrichtungen oder bei Verwandten untergekommen. Nun sucht die Lebenshilfe ein geeignetes Grundstück in der Umgebung von Sinzig, auf dem ein neues Haus gebaut werden kann. Das Hochwasser im Juli zerstörte das Erdgeschoss der alten Unterkunft vollständig, zwölf Menschen kamen dabei ums Leben.